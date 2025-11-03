На рынке наблюдается явное подорожание продуктов в Киевской области, и это беспокоит обычных местных покупателей.

Подорожание продуктов в Киевской области коснется борщового набора, сообщает Politeka.

Специалисты предупреждают, что некоторые овощи в ближайшее время существенно прибавят в цене, так что планировать покупки стоит заранее, чтобы избежать лишних затрат.

По словам генерального директора Украинской аграрной конфедерации Павла Коваля, подорожание продуктов в Киевской области означает, что уже в октябре потребителям придется больше платить за морковь, свеклу, лук, капусту и чеснок.

Эксперт подчеркнул, что сейчас самое время позаботиться о запасах этой продукции на зиму, ведь изменения на рынке ощутимы и прогнозируемы.

Причина роста стоимости овощей связана с сухими погодными условиями во многих регионах Украины. Поэтому аграрии уже вывели на продажу все имеющиеся запасы и весь ассортимент, и это оказывает непосредственное влияние на ценники.

Специалисты отмечают, что когда урожай только собирают, товары стоят относительно дешево, но стоит попасть овощам на хранение, как стоимость сразу поднимается.

Денис Марчук, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, объясняет, что дефицит овощной продукции сейчас оценивается примерно в 400 миллионов долларов. По его мнению, стране не хватает современных овощехранилищ, позволяющих сохранять урожай длительное время.

По его словам, нехватка условий для хранения напрямую влияет на подорожание продуктов в Киевской области. Эксперты советуют потребителям планировать закупки и при возможности производить запасы на ближайшие месяцы.

