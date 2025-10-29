Робота для пенсіонерів у Полтавській області дає змогу лишатися соціально активними та мати стабільний дохід з низкою бонусів.

Робота для пенсіонерів у Полтавській області передбачена у різноманітних сферах і не завжди потребує великого досвіду, повідомляє Politeka.

Вакансії, які представлені на платформі work.ua, передбачають гнучкий графік, офіційне працевлаштування та достойну оплату.

Серед найактуальніших пропозицій є робота для пенсіонерів у Полтавській області продавцем-консультантом у Vodafone Retail Україна з оплатою від 22 000 до 30 000.

Тут пропонують офіційне працевлаштування з першого дня, прозору систему бонусів та можливість впливати на рівень доходу. Кандидат отримує оплачувану відпустку та лікарняні, медичне страхування, пільговий мобільний зв’язок для родини та друзів, а також навчання та підтримку наставника.

Ще одна цікава пропозиція – касир торговельного залу з оплатою 18 200. Роботодавець гарантує ринкову оплату праці, стабільну виплату зарплати двічі на місяць, офіційне працевлаштування та знижки на обіди власного виробництва.

Працівник може купувати товари за гуртовими цінами з додатковою знижкою та має реальні перспективи кар’єрного зростання. Вимоги до кандидатів мінімальні: уважність, відповідальність та працьовитість.

Для тих, хто віддає перевагу стабільності та відносно спокійній праці, відкрито вакансію охоронця у мережі Everest з вахтовим графіком та зарплатою від 12 000 до 15 000 гривень, залежно від кількості змін.

Основні вимоги на цій роботі для пенсіонерів в Полтавській області передбачають охайний зовнішній вигляд та відсутність шкідливих звичок. Обов’язки стандартні і передбачають забезпечення безпеки об’єкта та підтримку порядку на території.

