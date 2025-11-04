Працівники центру проводять перевірку і надають безкоштовні продукти для ВПО у Львівській області відповідно до встановлених критеріїв.

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) у Львівській області мають можливість отримати безкоштовні продуктові набори у рамках спеціальної програми підтримки, повідомляє Politeka.net.

Ініціативу реалізує громадська організація «Простір майбутнього України», яка інформує про неї через свій офіційний Телеграм-канал.

У Львівській області продовжує діяти програма безкоштовної продовольчої підтримки для внутрішньо переміщених осіб, яка покликана допомогти людям, що постраждали від війни. Як повідомляє Politeka.net, ініціатива охоплює переселенців, які були змушені залишити свої домівки через бойові дії або тимчасову окупацію у прифронтових регіонах.

Програма реалізується протягом жовтня 2025 року і передбачає надання продуктових наборів, що включають найнеобхідніші товари для щоденного харчування. Її мета — підтримати переселенців, котрі опинилися у складних життєвих обставинах і потребують додаткової допомоги.

Отримати продуктові набори можуть сім’ї, які відповідають визначеним умовам:

По-перше, право на неї мають ті внутрішньо переміщені особи, які вперше отримали статус ВПО після 1 червня 2025 року та були внесені до бази отримувачів не раніше 1 серпня 2025 року. Ця категорія охоплює людей, які нещодавно прибули до Львівщини, рятуючись від бойових дій, і ще не отримували гуманітарну допомогу від інших благодійних організацій.

По-друге, на допомогу можуть розраховувати багатодітні родини, які не отримують продуктових наборів на постійній основі від інших фондів, організацій або релігійних громад. Для таких сімей програма є важливим джерелом підтримки, що допомагає забезпечити дітей необхідними продуктами.

Як отримати

Реєстрація на отримання продуктових наборів проводиться особисто у Львові за адресою: вул. Княгині Ольги, 106 (ТЦ «Львів»). Графік роботи: понеділок, віторок та п'ятниця з 11 до 17 години, а субота з 11 до 14 години. Середа, четвер та неділя - вихідні дні.

Під час звернення заявникам необхідно мати при собі документи, що підтверджують особу та статус ВПО, а також документи про склад сім’ї. Працівники центру здійснюють перевірку наданих даних, формують списки отримувачів і видають допомогу відповідно до затверджених критеріїв.

