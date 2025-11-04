Работники центра проводят проверку и предоставляют бесплатные продукты для ВПЛ во Львовской области в соответствии с установленными критериями.

Внутри перемещенные лица во Львовской области имеют возможность получить бесплатные продуктовые наборы в рамках специальной программы поддержки.

Инициативу реализует общественная организация «Пространство будущего Украины», которая информирует ее через свой официальный Телеграмм-канал.

Во Львовской области продолжает действовать программа бесплатной продовольственной поддержки для внутренне перемещенных лиц, призванная помочь людям, пострадавшим от войны. Как сообщает Politeka.net, инициатива охватывает переселенцев, вынужденных покинуть свои дома из-за боевых действий или временной оккупации в прифронтовых регионах.

Программа реализуется в течение октября 2025 г. и предусматривает предоставление продуктовых наборов, включающих самые необходимые товары для ежедневного питания. Ее цель — поддержать переселенцев, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах и нуждающихся в дополнительной помощи.

Получить продуктовые наборы могут семьи, отвечающие определенным условиям:

Во-первых, право на нее имеют те внутренне перемещенные лица, впервые получившие статус ВПЛ после 1 июня 2025 года и внесенные в базу получателей не ранее 1 августа 2025 года. Эта категория охватывает людей, которые недавно прибыли во Львовскую область, спасаясь от боевых действий, и еще не получали гуманитарную помощь от других благотворительных организаций.

Во-вторых, на помощь могут рассчитывать многодетные семьи, не получающие продуктовые наборы на постоянной основе от других фондов, организаций или религиозных общин. Для таких семей программа является важным источником поддержки, помогающим обеспечить детей необходимыми продуктами.

Как получить

Регистрация на получение продуктовых наборов производится лично во Львове по адресу: ул. Княгини Ольги, 106 (ТЦ "Львов"). График работы: понедельник, вторник и пятница с 11 до 17 часов, а суббота с 11 до 14 часов. Среда, четверг и воскресенье – выходные дни.

При обращении заявителям необходимо иметь при себе документы, подтверждающие личность и статус ВПЛ, а также документы о составе семьи. Работники центра осуществляют проверку предоставленных данных, формируют списки получателей и оказывают помощь в соответствии с утвержденными критериями.

