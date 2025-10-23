Завдяки цим заходам усі системи повністю готові до початку опалювального сезону 2025 року у Львові.

Початок опалювального сезону 2025 року у Львові залишається одним із головних пріоритетів для місцевих органів влади, повідомляє Politeka.

Для координації підготовчих робіт створено районний штаб за розпорядженням голови Львівської райдержадміністрації Павла Грабського.

Нещодавно проведено дистанційну нараду із представниками громад, на якій обговорювали стан готовності до зими. У районі функціонує 495 котелень і прокладено 582 км теплових мереж. Протягом підготовчого періоду замінено понад 31 км аварійних труб, підготовлено 200 артезіанських свердловин, а також 10 725 житлових об’єктів, серед яких 345 мають відновлені покрівлі.

Щоб забезпечити безперебійну роботу доріг у зимовий період, підготували 283 одиниці спеціальної техніки та 46,7 тис. тонн посипкових матеріалів. Підприємства оснащено генераторами, запасами пального і альтернативними видами енергії — дровами, пелетами і брикетами, що дає змогу підтримувати опалення у соціальних закладах у надзвичайних ситуаціях.

Міський голова Андрій Садовий зазначив, що газовий ліміт на жовтень становить 8 млн кубометрів. Теплопостачання вже подано у лікарні, школи та дитячі садки, для 350 тисяч громадян із індивідуальними системами опалення ситуація простіша. Також заплановане тестування альтернативних рішень: автономних світлофорів, дизель-генераторів та котлів на твердому паливі для подачі води.

У разі обмежень газопостачання пріоритет надаватиметься соціальним закладам. Пункти незламності у 22 громадах та Львівській міській території забезпечать мешканців теплом, електроенергією, зв’язком та інтернетом. Завдяки цим заходам усі системи повністю готові до початку опалювального сезону 2025 року у Львові.

