Начало отопительного сезона 2025 года во Львове остается одним из главных приоритетов местных органов власти, сообщает Politeka.

Для координации подготовительных работ создан районный штаб по распоряжению главы Львовской райгосадминистрации Павла Грабского.

Недавно проведено дистанционное совещание с представителями общин, на котором обсуждали состояние готовности к зиме. В районе функционирует 495 котельных и проложено 582 км тепловых сетей. В течение подготовительного периода заменено более 31 км аварийных труб, подготовлено 200 артезианских скважин, а также 10725 жилых объектов, среди которых 345 имеют восстановленные кровли.

Чтобы обеспечить бесперебойную работу дорог в зимний период, было подготовлено 283 единицы специальной техники и 46,7 тыс. тонн посыпочных материалов. Предприятия оснащены генераторами, запасами горючего и альтернативными видами энергии — дровами, пеллетами и брикетами, что позволяет поддерживать отопление в социальных учреждениях в чрезвычайных ситуациях.

Мэр Андрей Садовый отметил, что газовый лимит на октябрь составляет 8 млн кубометров. Теплоснабжение уже представлено в больницы, школы и детские сады, для 350 тысяч граждан с индивидуальными системами отопления ситуация проще. Также планируется тестирование альтернативных решений: автономных светофоров, дизель-генераторов и котлов на твердом топливе для подачи воды.

При ограничениях газоснабжения приоритет будет предоставляться социальным учреждениям. Пункты несокрушимости в 22 общинах и Львовской городской территории обеспечат жителей теплом, электроэнергией, связью и Интернетом. Благодаря этим мероприятиям все системы полностью готовы к началу отопительного сезона 2025 года во Львове.

