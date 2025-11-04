Передусім така грошова допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області надається тим, хто не отримує пенсію чи інші виплати.

Грошова допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області передбачена для українців, які досягли пенсійного віку, але не набули достатнього стажу для отримання пенсійних виплат, повідомляє Politeka.

Як зазначають у Пенсійному фонді України, така державна соціальна підтримка надається найбільш уразливим групам населення, котрі не мають змоги самостійно забезпечити необхідний рівень життя. Вона покликана допомогти людям, яким потрібна додаткова фінансова підтримка для покриття базових витрат.

Передусім така грошова допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області надається тим, хто не отримує пенсію чи інші виплати, пов’язані з компенсацією шкоди від травм на виробництві або нещасних випадків. Також право на виплату мають малозабезпечені громадяни, якщо їхній середньомісячний сукупний дохід за пів року не перевищує прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. У 2025 році цей показник дорівнює 2361 гривні.

До переліку громадян, які можуть претендувати на таку допомогу, входять:

особи, що досягли 65-річного віку, але не мають необхідного стажу;

люди з інвалідністю I групи, які не одержують пенсійні виплати;

діти померлого годувальника, у тому числі народжені протягом десяти місяців після його смерті, якщо він не мав достатнього страхового стажу для призначення пенсії особі з інвалідністю III групи.

Розмір соціальної виплати визначається на основі прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян і залежить від категорії отримувача:

150% — для трьох і більше дітей померлого годувальника;

120% — для двох дітей;

100% — для однієї дитини, жінок зі званням «Мати-героїня» та осіб з інвалідністю I групи;

80% — для інвалідності II групи;

60% — для III групи;

50% — для священнослужителів або церковнослужителів, які щонайменше десять років обіймали виборні чи призначувані посади у визнаних релігійних організаціях;

30% — для громадян, які досягли віку, визначеного Законом України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію».

Подати заяву можна через представників територіальних громад, ЦНАП, сервісні центри Пенсійного фонду, вебпортал електронних послуг, мобільний застосунок або портал «Дія».

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Кіровоградській області: яка ситуація на ринку.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області: українцям пояснили, на що можна витратити виплати.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів у Кіровоградській області: як сарана вплине на ціни у магазинах.