Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області надаються завдяки діяльності благодійного фонду «Елеос Україна», повідомляє Politeka.

Ініціатива реалізується за участі міжнародних партнерів і спрямована на допомогу людям, що опинилися у складних життєвих обставинах.

Як зазначають на офіційному ресурсі фонду, підтримка здійснюється в межах проєкту «Відбудова: Розподіл благодійної допомоги у вигляді продовольчих та гігієнічних наборів серед внутрішньо переміщених осіб у Дніпропетровській області». Координатором виступає «Елеос Україна» спільно з International Orthodox Christian Charities (IOCC) та за фінансової підтримки United Methodist Committee On Relief (UMCOR). Програма покликана допомогти найбільш уразливим верствам населення — переселенцям, пенсіонерам та сім’ям, які постраждали від війни.

У рамках ініціативи відбувається розподіл гуманітарних наборів, до складу яких входять безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області, засоби особистої гігієни та речі першої необхідності. Такі комплекти забезпечують базові потреби та створюють відчуття стабільності в непростих умовах життя.

Видача допомоги організована у двох містах — Дніпрі та Самарі. Учасники, які пройшли попередню реєстрацію та відповідають встановленим критеріям, отримують повідомлення із зазначенням дати, часу й місця отримання. Для участі необхідно заповнити електронну анкету, посилання на яку доступне на сайті проєкту.

Реалізація програми триває з травня по жовтень 2025 року. Упродовж цього періоду команда «Елеос Україна» разом із міжнародними партнерами забезпечує безперебійну доставку допомоги тим, хто її найбільше потребує, дотримуючись принципів прозорості та своєчасності. Завдяки такій роботі багато переселенців та пенсіонерів отримують необхідні продукти та гігієнічні засоби, що істотно полегшує їхнє повсякденне життя.

