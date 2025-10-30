Графік відключення світла в Дніпрі з 1 по 2 листопада принесе певні тимчасові незручності для місцевих жителів, тож до цього потрібно бути готовим.

Масштабні ремонтні роботи на електромережах призведуть до введення графіка відключення світла в Дніпрі з 1 по 2 листопада, повідомляє Politeka.

Графік відключення світла в Дніпрі з 1 по 2 листопада оприлюднили в офіційному Телеграм-каналі ПрАТ "ПЕЕМ"ЦЕК".

Згідно з інформацією енергопостачальної компанії, графік відключення світла в Дніпрі з 1 по 2 листопада передбачає тимчасове припинення подачі електроенергії з 08:00 до 18:00 на таких вулицях.

Артилерійська 46, Братів Горобців 28, 36, 36Г, 38, 40, 40А, 42, 44А, 46-50, 50Г, 51, 51А, 52, 52А, 53, 53А, 54-56, 56А, 57, 57А, 58-60, 62, 62А, 64А, 66, Криворізька 2-10 (парні), 20, Макарова 1-3, 3А, 4, 5, 7-11, 13-23 (непарні), 23А, 25, 25Г, Надії Алексєєнко 100, 104, 104А, 106, 106А, 108, 112, 114, Павла Чубинського 1, 2, 2А, 3, 4, 4А, 4Г, 5, 5А, 6, 6А, 7-9, 11, 11А, 13, 13А, 15А, 20А.

Професора Герасюти 1, Робоча 59, 65-75 (непарні), 75А, 77, 79, 79А, 81, 83, 85, 85А, 87, 89, 91, 91А, 91Б, 93, 93А, 95, 95А, 97, 97А, 97Б, 99, 99А, 148, 152, 160, 162, 162К, 164, 164А, 164Б, 164К, 166, 166А, 166Б, 168, 168Б, 170, 170А, 172, 174, 176, 176А, 178, 178Д, Театральна 1, 1А, 2, 3, 3А, 4А, 5, 5А, 6.

Холодноярська 1-22, 24, 26, 28, Верстатобудівельний 3, 4, 6К, 6Л, Листяний 1, 2, 2А, 3-18, Полковника Абриньби 20, Ялицевий 4-16 (парні), Енергетична 1, 1Б, 3, 5, 15, Матроська 39, 41, 41П, Новокримська 47-53 (непарні), Архітектурний 1-8, Богдана Хмельницького 40, 40М, 42-48 (парні), 146К, Незалежності 18, 18Б, 18Д, 18К, 20, 20А, 22, 24, 28, 30.

Автозаводська 1-45, 45Б, 46-48, 50, 51, 51А, 52-62, 64-88 (парні), 88А, 88Б, 90, 90А, 90Б, 90В, 90Г, 90Д, 92-102 (парні), 102А, 102Б, 104, 106, 112-136 (парні), Арабатська 32М, 34, 34А, 36-38, 38А, 39-51, 53, 55, Ганни Німець 2, 2А, 4, 6, 8, Зимова 1-12, 12А, 13-18, 20, Кедрова 47, Кленова 1, 3, 5, 52, Криворізька 1, 12, 12А, 14, 14А, 16, 16А, 16Б, 20, 20А, 22, 22А, 22Б, 22В, 24-50 (парні).

Макарова 1, 1Б, 2А, 4А, 27А, Миколи Погрібняка 1, 3, 5-12, 12А, 12Б, 13-42, 43А, 44, 44А, 45-47, 51Б, Михайла Сапожнікова 1, 1А, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 4А, 5, 7-16, 16А, 17, 18, 18А, 19, 20, 22, Надбалківська 4-24 (парні), 30, 38, 40, 40А, Олексія Тищика 1, 2, 2А, 3-20, 20А, 21-24, 24А, 25-38, 40, 42, 44-49, 49А, 50-53, 53А, 54-65, 65А, 66.

Переможців 1-4, 4А, 5-8, 8А, 9-16, 16А, 17-47, 47А, 48-65, 65А, 66-73, 75, 77, 79-81, 84, 84Б, 86-110 (парні), Громадський 1-5, 7, 9-13, 15-17, 18А, 19-21, 23, 27, 28, 28А, 29-31, 34-42 (парні), Зимовий 1-6, 8, Ізюмський 12, 14, 31-43 (непарні), 43А, 45, 46А, 47, 51, 51А, 55, 57, 57А, 59, 61, 61А, 63, 63А, 65, 65А, 67, 67А, 69, 69А, 71, 71А, 73, 75, 75А, 77, 79, 79А, 81, 81А, 83, 83А, 85, 85А, 87, 87А, 89-95 (непарні), 109.

Ізюмський другий 33, Криворізький 4-7, 9, 11, 13, Миколи Погрібняка 1, 4, Північний 1-12, 12А, 14, 16, Тупиковий 3-15 (непарні), Шаховий 2-9, 11, 12, 12А, 14, 16-22, 22А, 22Б, 23-30, 30А, 31-33, 33Б, 34, 35, 35А, 36-41, 41А, 42-47, 49-67 (непарні), 67А, Криворізький тупик 1, 1А, 3-11 (непарні), 11А, 13, 15, 15А, 23-41 (непарні), 41Д.

Роботи проводяться для перевірки та обслуговування мереж, щоб забезпечити стабільну роботу системи в осінньо-зимовий період.

Окрім цього варто памʼятати, що ворог наразі обстрілює енергосистему України, тож можуть застосовуватись погодинні чи аварійні обмеження. Про них завжди повідомляють у Телеграм-каналі ПрАТ "ПЕЕМ"ЦЕК".

