Подорожчання продуктів у Дніпрі вплинуло на базові крупи, вермішель та олію, повідомляє Politeka.

Актуальну інформацію про цю ситуацію надає портал Мінфін.

Рис довгий пропарений (1 кг) зараз продається в середньому за 53,43 грн. У різних магазинах ціни коливаються: Auchan – 60,10, Megamarket – 58,30, Metro – 41,90. Вересневі значення свідчать про середнє 53,12, що означає підвищення за місяць на 1,83. Щоденні спостереження відображають стабільність на рівні 51,60 на початку жовтня, з подальшим підйомом до 54,43, закріпившись на 53,43 наприкінці місяця.

Вермішель коротка (1 кг) тепер коштує в середньому 32,89. У Novus її пропонують за такою ж ціною. Порівняно з вереснем, середня вартість дорівнювала 29,49, отже зростання за місяць склало 3,40. Індекс цін за днями демонструє, що на початку жовтня товар залишався на рівні 28,99, а до кінця місяця піднявся до поточного значення 32,89.

Олія Олейна рафінована (850 мл) зараз продається за середньою ціною 83,72. Поточні пропозиції: Auchan – 87,10, Megamarket – 80,30, Metro – 85,50, Novus – 81,99. У вересні середнє значення становило 79,40, що показує зростання на 4,30 за місяць. Індекс споживчих цін відображає коливання між 79,42 на початку жовтня та стабілізацію на рівні 83,72 наприкінці періоду.

Отже, подорожчання продуктів у Дніпрі охопило крупи, макаронні вироби та рафіновану олію. Дані щоденного індексу та середні значення по магазинах дозволяють оцінити динаміку цін на основні бакалійні товари в регіоні та відстежувати тенденції зміни вартості продуктів протягом останнього місяця.

