Подорожание продуктов в Днепре повлияло на базовые крупы, вермишель и подсолнечное масло, сообщает Politeka.

Рис длинный пропаренный (1 кг) сейчас продается в среднем за 53,43 грн. В разных магазинах цены колеблются: Auchan – 60,10, Megamarket – 58,30, Metro – 41,90. Сентябрьские значения свидетельствуют о среднем 53,12, что означает повышение за месяц на 1,83. Ежедневные наблюдения отражают стабильность на уровне 51,60 в начале октября с последующим подъемом до 54,43, закрепившись на 53,43 в конце месяца.

Вермишель короткая (1 кг) теперь стоит в среднем 32,89. В Novus ее предлагают по такой же цене. По сравнению с сентябрем средняя стоимость равнялась 29,49, так что рост за месяц составил 3,40. Индекс цен по дням показывает, что сначала октября продукт оставался на уровне 28,99, а к концу месяца поднялся до текущего значения 32,89.

Масло Олейное рафинированное (850 мл) сейчас продается по средней цене 83,72. Текущие предложения: Auchan – 87,10, Megamarket – 80,30, Metro – 85,50, Novus – 81,99. В сентябре среднее значение составило 79,40, что показывает рост на 4,30 в месяц. Индекс потребительских цен отражает колебания между 79,42 в начале октября и стабилизацию на уровне 83,72 в конце периода.

Следовательно, подорожание продуктов в Днепре охватило крупы, макаронные изделия и рафинированное растительное масло. Данные ежедневного индекса и средние значения по магазинам позволяют оценить динамику цен на основные бакалейные товары в регионе и отслеживать тенденции изменения стоимости продуктов за последний месяц.

