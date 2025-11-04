В рамках инициативы проходит распределение гуманитарных наборов, в состав которых входят бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области предоставляются благодаря деятельности благотворительного фонда «Элеос Украина», сообщает Politeka.

Инициатива реализуется с участием международных партнеров и направлена ​​на помощь людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

Поддержка осуществляется в рамках проекта «Восстановление: Распределение благотворительной помощи в виде продовольственных и гигиенических наборов среди внутренне перемещенных лиц в Днепропетровской области». Координатором выступает Элеос Украина совместно с International Orthodox Christian Charities (IOCC) и при финансовой поддержке United Methodist Committee On Relief (UMCOR). Программа призвана помочь наиболее уязвимым слоям населения – переселенцам, пенсионерам и семьям, пострадавшим от войны.

В рамках инициативы проходит распределение гуманитарных наборов, в состав которых входят бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области, средства личной гигиены и вещи первой необходимости. Такие комплекты обеспечивают основополагающие потребности и создают ощущение стабильности в непростых условиях жизни.

Выдача помощи организована в двух городах – Днепре и Самаре. Участники, прошедшие предварительную регистрацию и соответствующие установленным критериям, получают уведомление с указанием даты, времени и места получения. Для участия необходимо заполнить электронную анкету, ссылку на которую доступна на сайте проекта.

Реализация программы проходит с мая по октябрь 2025 года. В течение этого периода команда «Элеос Украина» вместе с международными партнерами обеспечивает бесперебойную доставку помощи тем, кто в ней больше всего нуждается, соблюдая принципы прозрачности и своевременности. Благодаря такой работе многие переселенцы и пенсионеры получают необходимые продукты и гигиенические средства, что существенно облегчает их повседневную жизнь.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммуналку с 1 октября в Днепропетровской области: платежи вырастут у части украинцев.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре: кто имеет право на помощь.

Как сообщала Politeka, Начало отопительного сезона 2025 в Днепропетровской области: когда в дома будет тепло.