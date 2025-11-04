Подорожчання продуктів у Запоріжжі охоплює різні категорії молочної продукції та відображає тенденцію підвищення витрат для споживачів.

Подорожчання продуктів у Запоріжжі відчутне у молочному секторі, повідомляють торгові мережі, передає Politeka.

Актуальну інформацію щодо цієї ситуації українцям надає портал Мінфін.

Вершки Простонаше 10% об’ємом 200 мл нині коштують у середньому 36,69 гривні. Поточні ціни у різних магазинах відрізняються: Megamarket пропонує 38,40, Metro – 35,67 грн, а Novus – 35,99. За підсумками жовтня середня ціна становила 36,14, що свідчить про зростання на 1,05 гривні за місяць.

Сир плавлений Ферма Дружба 55% вагою 70 грамів зараз продають за 29,46 гривні в середньому. Різниця у магазинах: Auchan – 31,80, Megamarket – 30,60, Novus – 25,99. Середньомісячні показники у жовтні 2025 року були нижчими – 25,87 гривні, тож за місяць розцінки піднялися на 0,90 грн.

Молоко Яготинське 2,6% об’ємом 900 мл демонструє середню вартість 60,98 грн. У Megamarket воно коштує 67,70, Metro – 60,32, Novus – 57,99, Auchan – 57,90. Середній цінник за жовтень складав 56,18 гривні, що означає підвищення на 3,78 за місяць. Індекс споживчих цін підтверджує стабільне зростання вартості молочних товарів, включаючи вершки, плавлений сир та молоко.

Отже, подорожчання продуктів у Запоріжжі охоплює різні категорії молочної продукції та відображає тенденцію підвищення витрат для споживачів. Динаміка цін демонструє помірне збільшення вартості за останній місяць, що впливає на бюджети місцевих домогосподарств.

Крім того, у Запоріжжі українці також мають можливість отримати продукти безкоштовно. Запис на отримання допомоги здійснюється з понеділка по четвер у часовому проміжку з 13:00 до 15:00.

