Подорожание продуктов в Запорожье включает различные категории молочной продукции и отражает тенденцию повышения затрат для потребителей.

Подорожание продуктов в Запорожье ощутимо в молочном секторе, сообщают торговые сети, передает Politeka.

Актуальную информацию об этой ситуации украинцам предоставляет портал Минфин .

Сливки простонаше 10% объемом 200 мл сейчас стоят в среднем 36,69 гривны. Текущие цены в разных магазинах разнятся: Megamarket предлагает 38,40, Metro – 35,67 грн, а Novus – 35,99. По итогам октября средняя цена составила 36,14, что свидетельствует о росте на 1,05 гривны в месяц.

Сыр плавленый Ферма Дружба 55% весом 70 грамм сейчас продают за 29,46 гривны в среднем. Разница в магазинах: Auchan – 31,80, Megamarket – 30,60, Novus – 25,99. Среднемесячные показатели в октябре 2025 года были ниже – 25,87 гривны, так что за месяц расценки поднялись на 0,90 грн.

Молоко Яготинское 2,6% объемом 900 мл показывает среднюю стоимость 60,98 грн. В Megamarket оно стоит 67,70, Metro – 60,32, Novus – 57,99, Auchan – 57,90. Средний ценник за октябрь составлял 56,18 грн, что означает повышение на 3,78 в месяц. Индекс потребительских цен подтверждает стабильный рост стоимости молочных товаров, включая сливки, сыр и молоко.

Следовательно, подорожание продуктов в Запорожье включает различные категории молочной продукции и отражает тенденцию повышения затрат для потребителей. Динамика цен показывает умеренное повышение стоимости за последний месяц, что оказывает влияние на бюджеты местных домохозяйств.

Кроме того, в Запорожье у украинцев также есть возможность получить продукты бесплатно. Запись на получение пособия осуществляется с понедельника по четверг во временном промежутке с 13:00 до 15:00.

