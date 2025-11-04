Нова система оплати проїзду у Черкасах передбачає, що кожен водій має фіксувати готівкову оплату через валідатор.

Нова система оплати проїзду у Черкасах запрацювала на одному з міських автобусних маршрутів, повідомляє Politeka.net.

Це черговий крок у цифровізації транспорту, який дозволяє вести точний облік усіх пасажирів і контролювати готівкові розрахунки.

За інформацією міської ради, нова система оплати проїзду у Черкасах передбачає, що кожен водій має фіксувати готівкову оплату через валідатор. Після здійснення розрахунку пасажир отримує квиток, який необхідно зберігати до кінця поїздки. Такий підхід забезпечує прозорість фінансових операцій і спрощує контроль пасажиропотоку.

Наразі нововведення поступово впроваджується на всіх міських маршрутах. На початку жовтня воно вже діяло на семи напрямках, а згодом планується його повне поширення по місту.

Принцип функціонування доволі простий. Пасажир передає готівку водію, який через валідатор фіксує покупку квитка. Дані автоматично надходять у систему АСООП, де зберігаються для подальшого аналізу. Одночасно з цим місцеві мешканці також можуть користуватись безготівковою оплатою — для цього в салонах розміщені інструкції з поясненнями.

Реалізація е-квитка у місті здійснюється в межах партнерства Черкаської міської ради з компанією "Smart Ticket Technology" та за підтримки міжнародної платіжної системи Visa. Усі питання щодо роботи електронного квитка можна з’ясувати, звернувшись на гарячу лінію 0 800 300 844.

Завдяки такому новому рішенню транспортна перепезення Черкас стають більш сучасними, зручними та прозорими як для місцевих пасажирів, так і для перевізників.

