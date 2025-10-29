Початок опалювального сезону 2025 року у Дніпропетровській області відбувається в умовах складної енергетичної ситуації.

Початок опалювального сезону 2025 року у Дніпропетровській області пов’язаний із заявою президента України Володимира Зеленського, який повідомив про старт опалення з 28 жовтня, передає Politeka.

За словами Зеленського, частина громад уже розпочала забезпечення закладів соціальної сфери теплом, проте офіційно сезон стартує із зазначеної дати. Президент наголосив, що Україна забезпечила фінансування на 70% потреб щодо імпорту газу, а роботи з відновлення критичної інфраструктури, пошкодженої під час російських атак, тривають.

Строки початку опалювального сезону визначаються на рівні громад залежно від середньодобової температури. Міненерго спростувало поширену інформацію про 1 листопада як дату старту, уточнивши, що зміни стосуються подовження умов постачання природного газу та фіксованих тарифів для виробників теплової енергії на потреби населення та бюджетних установ із 1 листопада 2025 року до 31 березня 2026 року.

Міські ж повідомлення свідчать, що тепло у житлові приміщення має надходити близько 1 листопада.

У Зеленодольську Криворізького району через пошкодження ключового об’єкта енергетичної інфраструктури початок опалювального сезону перенесли на невизначений термін. Перший заступник міського голови Євгеній Магдін пояснив, що атака рф пошкодила підприємство, яке забезпечує централізоване теплопостачання та електроенергію для громади.

Наразі централізованого опалення немає, але місцева влада сподівається на швидке відновлення роботи енергопідприємства. У громаді проживає близько 18 тисяч осіб, серед яких внутрішньо переміщені. Для забезпечення безпеки діють пункти обігріву, частина з яких обладнана твердопаливними котельнями. Відновлення підприємства залишається пріоритетом, проте точні терміни завершення ремонтних робіт поки що невідомі.

