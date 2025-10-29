Начало отопительного сезона 2025 года в Днепропетровской области связано с заявлением президента Украины Владимира Зеленского, который сообщил старте отопления с 28 октября, передает Politeka.

По словам Зеленского, часть общин уже приступила к обеспечению заведений социальной сферы теплом, однако официально сезон стартует с указанной даты. Президент подчеркнул, что Украина обеспечила финансирование на 70% потребностей в импорте газа, а работы по восстановлению критической инфраструктуры, поврежденной во время российских атак, продолжаются.

Сроки начала отопительного сезона определяются на уровне общин в зависимости от среднесуточной температуры. Минэнерго опровергло распространенную информацию о 1 ноября как дате старта, уточнив, что изменения касаются продления условий поставки природного газа и фиксированных тарифов для производителей тепловой энергии на нужды населения и бюджетных учреждений с 1 ноября 2025 года по 31 марта 2026 года.

Городские сообщения свидетельствуют, что тепло в жилые помещения должно поступать около 1 ноября.

В Зеленодольске Криворожского района из-за повреждения ключевого объекта энергетической инфраструктуры начало отопительного сезона было перенесено на неопределенный срок. Первый заместитель городского головы Евгений Магдин пояснил, что атака России повредила предприятие, которое обеспечивает централизованное теплоснабжение и электроэнергию для общества.

В настоящее время централизованного отопления нет, но местные власти надеются на скорейшее возобновление работы энергопредприятия. В обществе проживает около 18 тысяч человек, среди которых внутренне перемещены. Для обеспечения безопасности действуют пункты обогрева, часть из которых оборудована твердотопливными котельными. Восстановление предприятия остается приоритетом, однако точные сроки завершения ремонтных работ пока неизвестны.

Итак, начало отопительного сезона 2025 в Днепропетровской области происходит в условиях сложной энергетической ситуации.

