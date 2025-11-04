Новая система оплаты проезда в Черкассах предполагает, что каждый водитель должен фиксировать наличную оплату через валидатор.

Новая система оплаты проезда в Черкассах заработала на одном из городских автобусных маршрутов, сообщает Politeka.net.

Это очередной шаг в цифровизации транспорта, позволяющий вести точный учет всех пассажиров и контролировать наличные расчеты.

По информации городского совета, новая система оплаты проезда в Черкассах предполагает, что каждый водитель должен фиксировать наличную оплату через валидатор. После расчета пассажир получает билет, который необходимо хранить до конца поездки. Такой подход обеспечивает прозрачность финансовых операций и упрощает контроль пассажиропотока.

В настоящее время нововведение постепенно внедряется на всех городских маршрутах. В начале октября оно уже действовала на семи направлениях, а затем планируется его полное распространение по городу.

Принцип функционирования достаточно прост. Пассажир передает наличные водителю, который через валидатор фиксирует покупку билета. Данные автоматически поступают в систему АСООП, где хранятся для дальнейшего анализа. Одновременно с этим местные жители также могут пользоваться безналичной оплатой – для этого в салонах размещены инструкции с пояснениями.

Реализация е-билета в городе осуществляется в рамках партнерства Черкасского городского совета с компанией Smart Ticket Technology и при поддержке международной платежной системы Visa. Все вопросы о работе электронного билета можно узнать, обратившись на горячую линию 0 800 300 844.

Благодаря такому новому решению транспортные перепещения Черкасс становятся более современными, удобными и прозрачными как для местных пассажиров, так и для перевозчиков.

