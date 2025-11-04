Від 3 листопада, «Укрзалізниця» впровадила новий графік поїздів у Сумській області, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає прес-служба АТ «Укрзалізниця» у Telegram.

Зміни стосуються кількох приміських рейсів і впливають на пасажирів, які користуються залізничним транспортом у регіоні.

Згідно з оновленими даними, відсьогодні два приміські поїзди змінюють маршрут: №6101 курсуватиме за напрямком «Ворожба – Конотоп» замість «Ворожба – Бахмач», а №6102 – у зворотному сполученні «Конотоп – Ворожба». При цьому №6101 вирушив із початкової станції із затримкою на чотири години.

Раніше, з 22 жовтня 2025 року, вже були внесені зміни у розклад: №6542 і №6543 сполученням «Конотоп – Неплюєве» та «Неплюєве – Конотоп» скасовано. Їм на заміну встановлено альтернативи №6544 (відправлення о 14:20, прибуття о 16:34), №6541 (04:49 – 07:11) та №6545 (16:45 – 19:13).

Крім того, з 24 жовтня 2025 року зміни торкнулися кількох міжобласних сполучень. №7009 «Харків-Пас. – Воро-ба» обмежено до станції «Суми», а №7010 – від цієї ж локації до Харкова. Для пасажирів, які вирушають із Воро-биби, передбачено альтернативу – №6014 «Ворожба – Суми» з відправленням о 10:50 та прибуттям о 12:33. Поїзди №6013 і №6893 скасовано, а рейси №6010 та №6894 скориговано: тепер вони курсують «Суми – Кириківка» та «Суми – Тростянець-Смородине» відповідно.

У зв’язку зі скасуванням рейсу №6893 також змінено маршрут №6011 «Тростянець-Смородине – Воро-ба» із заїздом на «Віринський завод». Відправлення зі «Тростянець-Смородине» о 15:09, прибуття на «Віринський завод» о 18:34–19:04 та на кінцеву станцію «Воро-ба» о 20:45.

Отже, новий графік поїздів у Сумській області передбачає обмеження частини рейсів та запровадження альтернативних маршрутів, що дозволяє пасажирам планувати поїздки з урахуванням змінених умов і зберігати можливість дістатися ключових станцій без значних незручностей.

