Гуманітарна допомога для ВПО в Сумській області забезпечує адресну підтримку переселенців і сприяє ефективному використанню ресурсів серед найуразливіших мешканців громади.

Гуманітарна допомога для ВПО в Сумській області надається шляхом розповсюдження продуктових наборів, які організовує Римо-Католицька Церква міста Конотоп, про що повідомляє Politeka.

Дані про ініціативу розміщені на офіційній сторінці парафії у Facebook.

Наразі здійснюється збір заяв від переселенців, котрі тимчасово проживають у межах Конотопської громади та потребують підтримки. Проєкт спрямований на допомогу громадянам із соціально вразливих груп — матерям, що самостійно виховують дітей, сім’ям із багатьма дітьми, людям з інвалідністю, а також тим, хто опинився у складних життєвих обставинах.

Під час заповнення анкети особливу увагу приділяють пункту «опис життєвої ситуації». Надані відомості допомагають визначити послідовність отримання продуктів і забезпечити справедливий розподіл між заявниками, які найбільше потребують підтримки.

Варто зауважити, що участь у програмі передбачена лише для мешканців Конотопської громади. Отримання безкоштовних наборів здійснюється виключно особисто — пересилання поштою не передбачено.

Щоб долучитися до розподілу, необхідно заповнити онлайн-форму за опублікованим посиланням. Видача здійснюється за адресою: вулиця Клубна, 72а.

Працівники Церкви контролюють процес реєстрації, перевіряють списки, організовують видачу та консультують відвідувачів. Їхня мета — забезпечити, щоб допомога потрапила до тих, хто справді цього потребує.

Отже, гуманітарна допомога для ВПО в Сумській області забезпечує адресну підтримку переселенців і сприяє ефективному використанню ресурсів серед найуразливіших мешканців громади.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Сумській області: які дві речі роблять ситуацію складнішою.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО у Сумській області: частині українців надаватимуть виплати на житло

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумах: куди подавати документи.