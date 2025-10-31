Гуманитарная помощь ВПО в Сумской области обеспечивает адресную поддержку переселенцев и способствует эффективному использованию ресурсов среди самых уязвимых жителей общины.

Гуманитарная помощь для ВПЛ в Сумской области предоставляется путем распространения продуктовых наборов, организуемых Римо-Католической Церковью города Конотоп, о чем сообщает Politeka.

Данные об инициативе размещены на официальной странице прихода в Facebook.

В настоящее время осуществляется сбор заявлений от переселенцев, временно проживающих в пределах общины Конотопа и нуждающихся в поддержке. Проект направлен на помощь гражданам из социально уязвимых групп — матерям, самостоятельно воспитывающим детей, семьям со многими детьми, людям с инвалидностью, а также оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

При заполнении анкеты особое внимание уделяется пункту «описание жизненной ситуации». Предоставленные сведения помогают определить последовательность получения продуктов и обеспечить справедливое распределение между заявителями, наиболее нуждающимися в поддержке.

Следует отметить, что участие в программе предусмотрено только для жителей общины Конотопа. Получение бесплатных наборов осуществляется исключительно лично – пересылка по почте не предусмотрена.

Чтобы присоединиться к распределению, необходимо заполнить онлайн-форму по опубликованной ссылке. Выдача производится по адресу: улица Клубная, 72а.

Сотрудники Церкви контролируют процесс регистрации, проверяют списки, организуют выдачу и консультируют посетителей. Их цель — обеспечить, чтобы помощь попала к тем, кто действительно в этом нуждается.

