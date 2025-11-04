С 3 ноября, «Укрзализныця» внедрила новый график поездов в Сумской области, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет пресс-служба АО « Укрзализныця » в Telegram.

Изменения относятся к нескольким пригородным рейсам и влияют на пассажиров, пользующихся железнодорожным транспортом в регионе.

Согласно обновленным данным, с сегодняшнего дня два пригородных поезда меняют маршрут: №6101 будет курсировать по направлению «Ворожба – Конотоп» вместо «Ворожба – Бахмач», а №6102 – в обратном сообщении «Конотоп – Ворожба». При этом №6101 отправился с начальной станции с задержкой в ​​четыре часа.

Ранее, с 22 октября 2025 года, уже были внесены изменения в расписание: №6542 и №6543 сообщением «Конотоп – Неплюево» и «Неплюево – Конотоп» отменены. Им на замену установлены альтернативы №6544 (отправление в 14:20, прибытие в 16:34), №6541 (04:49 – 07:11) и №6545 (16:45 – 19:13).

Кроме того, с 24 октября 2025 года изменения коснулись нескольких межобластных сообщений. №7009 «Харьков-Пасс. – Воро-ба» ограничено до станции «Сумы», а №7010 – от этой же локации в Харьков. Для пассажиров, отправляющихся из Воро-бибы, предусмотрена альтернатива – №6014 «Ворожба – Сумы» с отправлением в 10:50 и прибытием в 12:33. Поезда №6013 и №6893 отменены, а рейсы №6010 и №6894 скорректированы: теперь они курсируют «Сумы – Кириковка» и «Сумы – Тростянец-Смородино» соответственно.

В связи с отменой рейса №6893 также изменен маршрут №6011 «Тростянец-Смородино – Воро-ба» с заездом на «Виринский завод». Отправление из "Тростянец-Смородино" в 15:09, прибытие на "Виринский завод" в 18:34-19:04 и на конечную станцию ​​"Воро-ба" в 20:45.

Таким образом, новый график поездов в Сумской области предусматривает ограничение части рейсов и введение альтернативных маршрутов, что позволяет пассажирам планировать поездки с учетом изменившихся условий и сохранять возможность добраться до ключевых станций без значительных неудобств.

