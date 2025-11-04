Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумах забезпечує безпечне проживання, допомогу у щоденних потребах та підтримку соціальної стабільності.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумах організована через спеціальне модульне містечко, що функціонує для підтримки мешканців, які тимчасово залишилися без власного житла, повідомляє Politeka.

Програма націлена на внутрішньо переміщених осіб та громадян, чії будинки зазнали руйнувань унаслідок війни або надзвичайних ситуацій. Особливий акцент робиться на людей похилого віку, для яких важливі постійна турбота, соціальна підтримка та комфортні умови проживання. Ініціатива передбачає тимчасове поселення, соціальний супровід та допомогу найбільш уразливим категоріям населення.

Координацію проєкту здійснює Департамент соціального захисту населення міської ради. Працівники організації складають списки заявників, перевіряють подані документи та надають консультації. Для участі необхідно заповнити анкету та надати пакет документів, що підтверджують особу і статус заявника. Прийом відбувається у громадській приймальні за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 35, робоче місце №15. Фахівці допомагають заповнити форму, роз’яснюють порядок оформлення та відповідають на всі запитання.

Для реєстрації обов’язково потрібні паспорт, ідентифікаційний код та довідка внутрішньо переміщеної особи. У разі подачі заявки від родини, у формі зазначають усіх членів сім’ї, яким потрібне тимчасове житло. Такий підхід дозволяє швидко та ефективно організувати поселення, забезпечивши комфортні умови для людей, які залишилися без власного дому.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумах забезпечує безпечне проживання, допомогу у щоденних потребах та підтримку соціальної стабільності. Програма дозволяє літнім громадянам отримати необхідні ресурси для життя, зберегти відчуття захищеності та адаптуватися до складних обставин, підтримуючи найуразливіші категорії населення та забезпечуючи базові умови для повноцінного функціонування в громаді.

