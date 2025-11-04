Прежде всего, такая денежная помощь для пенсионеров в Кировоградской области предоставляется тем, кто не получает пенсию или другие выплаты.

Денежная помощь для пенсионеров в Кировоградской области предусмотрена для украинцев, достигших пенсионного возраста, но не получивших достаточного стажа для получения пенсионных выплат.

Как отмечают в Пенсионном фонде Украины, такая государственная социальная поддержка оказывается наиболее уязвимым группам населения, не имеющим возможности самостоятельно обеспечить необходимый уровень жизни. Она призвана помочь людям, нуждающимся в дополнительной финансовой поддержке для покрытия базовых расходов.

Прежде всего, такая денежная помощь для пенсионеров в Кировоградской области предоставляется тем, кто не получает пенсию или другие выплаты, связанные с компенсацией ущерба от травм на производстве или несчастных случаев. Также право на выплату имеют малообеспеченные граждане, если их среднемесячный совокупный доход за полгода не превышает прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность. В 2025 году этот показатель равняется 2361 гривне.

В число граждан, которые могут претендовать на такую ​​помощь, входят:

лица, достигшие 65-летнего возраста, но не имеющие необходимого стажа;

люди с инвалидностью I группы, не получающие пенсионные выплаты;

дети умершего кормильца, в том числе рожденные в течение десяти месяцев после его смерти, если у него не было достаточного страхового стажа для назначения пенсии лицу с инвалидностью III группы.

Размер социальной выплаты определяется на основе прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан и зависит от категории получателя:

150% – для трех и более детей умершего кормильца;

120% - для двоих детей;

100% - для одного ребенка, женщин со званием "Мать-героиня" и лиц с инвалидностью I группы;

80% - для инвалидности II группы;

60% - для III группы;

50% - для священнослужителей или церковнослужителей, которые по меньшей мере десять лет занимали выборные или назначаемые должности в признанных религиозных организациях;

30% — для граждан, достигших возраста, определенного Законом Украины «О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию».

Подать заявление можно через представителей территориальных общин, ЦНАП, сервисные центры Пенсионного фонда, веб-портал электронных услуг, мобильное приложение или портал «Дія».

