Графік відключення газу в Київській області з 4 по 7 листопада є плановим заходом, спрямованим на модернізацію системи та підтримання стабільності постачання.

Миронівська міська рада повідомляє жителів про графік відключення газу в Київській області з 4 по 7 листопада, передає Politeka.

Таку інформацію надає Миронівська міська рада.

Цей графік передбачає заміну газорегуляторного пункту (ГРП) Миронівською дільницею Кагарлицького УЕГГ Київської філії ГРМУ. У зазначений період абоненти, які мешкають на низці вулиць міста, залишаться без газопостачання. До списку входять: Вишнева, Козацька, Конституції, Мирона Зеленого, Попова, Слободяника, Хмельницького, а також провулки Привокзальний і Тракторний.

Роботи проводитимуться з метою заміни обладнання для покращення безпеки та надійності постачання газу. Спеціалісти будуть працювати у визначені дні, дотримуючись усіх норм та правил безпеки. У разі швидшого виконання робіт, постачання газу може бути відновлено раніше запланованого терміну. Мешканців просять врахувати тимчасові обмеження та заздалегідь спланувати використання газу.

Під час проведення робіт забезпечать організаційні заходи для безпеки працівників та абонентів. Жителям радять слідкувати за оновленнями інформації від міської ради та газової дільниці. Усіх, хто мешкає на зазначених вулицях, попереджають про необхідність підготовки до тимчасового припинення газопостачання.

Отже, графік відключення газу в Київській області з 4 по 7 листопада є плановим заходом, спрямованим на модернізацію системи та підтримання стабільності постачання. Миронівська міська рада закликає мешканців з розумінням ставитися до тимчасових незручностей і дотримуватися рекомендацій для забезпечення безпечного перебування в оселях під час виконання робіт.

