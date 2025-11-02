У ДТЕК попередили про нові локальні графіки відключення світла в Київській області на наступний тиждень – із 3 по 9 листопада 2025 року.

Окрім можливих стабілізаційних знеструмлень, у Київській області з 3 по 9 листопада діятимуть також планові графіки відключення світла, повідомляє Politeka.

Такі обмеження повʼязані з профілактичними роботами в електромережах та триватимуть в окремих населених пунктах до 10 годин на добу.

Зокрема, за даними ДТЕК, у понеділок, 3 листопада 2025 року, графіки відключення світла в Київській області торкнуться таких населених пунктів:

Рокитне (вул. Короленка, Ентузіастів, Освіти, Цукровиків) – 08:30-18:30;

Бобрик (Ентузіастів, Свирської, Кленова, Козацька, Коцюбинського, Лавандова, Лісова, Михайлівська, Молодіжна, Нова, Плависта, Польова, Соборності, Степова, Теплична, Лесі Українки, Франка, Шевченка) – 10:00-18:00;

Гоголів (Надії Приходько), Гайове (Центральна), Шевченкове (Аеродромна, Європейська, Залізнична, Кільцева, Ковпака, Космонавтів, Кошового, Кругла, Незалежності, Чубинського, Сагайдачного та ін.) – 10:00-18:00;

Копачів (Гагаріна, Миру, Шовковична, Свиридівська) – 9:00-18:30;

Вовчків (Молодіжна, Перемоги, Теплична, Лесі Українки) – 8:30-19:00.

У вівторок, 4 числа, знеструмлення з 8 до 18 години частково діятимуть у місті Обухів (Дзюбівка, Жеваги, Захисників України, Ковалевського, Лугова, Міжгірна, Польок та ін.) та в с. Нещерів (Вербна, Горіхова, Молодіжна, Незалежності, Полунична), пише Politeka.

Також енергетики попереджають, що у вівторок із 8:00 до 20:00 без електроенергії частково залишаться мешканці сіл Демʼянці, Стовпʼяги, Харківці, Гайшин, Гребля Переяславської міської громади.

Про інші графіки відключення світла в Київській області на період із 3 по 9 листопада 2025 року ДТЕК оголосить пізніше, стежте за інформацією на офіційних сторінках компанії.

