В ДТЭК предупредили о новых локальных графиках отключения света в Киевской области на следующую неделю – с 3 по 9 ноября 2025 года.

Кроме возможных стабилизационных обесточений, в Киевской области с 3 по 9 ноября будут действовать также плановые графики отключения света, сообщает Politeka.

Такие ограничения связаны с профилактическими работами в электросетях и будут продолжаться в отдельных населенных пунктах до 10 часов в сутки.

В частности, по данным ДТЭК, в понедельник, 3 ноября 2025 года, графики отключения света в Киевской области коснутся следующих населенных пунктов:

Ракитное (ул. Короленко, Энтузиастов, Просвещения, Сахарников) – 08:30-18:30;

Бобрик (Энтузиастов, Свирской, Кленовой, Казацкой, Коцюбинской, Лавандовой, Лесной, Михайловской, Молодежной, Новой, Плавистой, Полевой, Соборности, Степной, Тепличной, Леси Украинки, Франко, Шевченко) – 10:00-18:00;

Гоголев (Надежды Приходько), Гаево (Центральная), Шевченково (Аэродромная, Европейская, Железнодорожная, Кольцевая, Ковпака, Космонавтов, Кошевого, Круглая, Независимости, Чубинского, Сагайдачного и др.) – 10:00-18:00;

Копачев (Гагарина, Мира, Шелковичная, Свиридовская) – 9:00-18:30;

Волчков (Молодежная, Победы, Тепличная, Леси Украинки) – 8:30-19:00.

Во вторник, 4 числа, обесточивания с 8 до 18 часов будут частично действовать в городе Обухов (Дзюбовка, Жеваги, Защитников Украины, Ковалевского, Луговая, Межгорная, Полек и др.) и в с. Нещеров (Вербная, Ореховая, Молодежная, Независимости, Клубничная), пишет Politeka.

Также энергетики предупреждают, что во вторник с 8:00 до 20:00 без электроэнергии частично останутся жители сел Демьянцы, Столпяги, Харьковцы, Гайшин, Гребля Переяславской городской общины.

О других графиках отключения света в Киевской области на период с 3 по 9 ноября 2025 года ДТЭК объявит позже, следите за информацией на официальных страницах компании.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о денежной помощи для пенсионеров: ряд украинцев смогут получить важную выплату.

Также Politeka сообщала о новом подорожании продуктов, ситуация в магазинах резко изменилась.

Кроме того, Politeka рассказывала о новом графике движения транспорта.