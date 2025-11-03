График отключения газа в Киевской области с 4 по 7 ноября является плановым мероприятием, направленным на модернизацию системы и поддержание стабильности поставок.

Мироновский городской совет сообщает жителям о графике отключения газа в Киевской области с 4 по 7 ноября, передает Politeka.

Такую информацию предоставляет Мироновский городской совет .

Этот график предусматривает замену газорегуляторного пункта (ГРП) Мироновским участком Кагарлыкского УЭГХ Киевского филиала ГРМУ. В указанный период абоненты, проживающие на ряде улиц города, останутся без газоснабжения. В список входят: Вишневая, Казацкая, Конституции, Мирона Зеленого, Попова, Слободяника, Хмельницкого, а также переулки Привокзальный и Тракторный.

Работы будут производиться с целью замены оборудования для улучшения безопасности и надежности поставки газа. Специалисты будут работать в определенные дни, соблюдая все нормы и правила безопасности. В случае более быстрого выполнения работ, поставки газа могут быть возобновлены ранее запланированного срока. Жителей просят учесть временные ограничения и заранее спланировать использование газа.

При проведении работ обеспечат организационные мероприятия по безопасности работников и абонентов. Жителям советуют следить за обновлением информации от городского совета и газового участка. Всех, кто проживает на указанных улицах, предупреждают о необходимости подготовки к временному прекращению газоснабжения.

Итак, график отключения газа в Киевской области с 4 по 7 ноября является плановым мероприятием, направленным на модернизацию системы и поддержание стабильности поставок. Мироновский городской совет призывает жителей с пониманием относиться к временным неудобствам и соблюдать рекомендации для обеспечения безопасного пребывания в домах во время выполнения работ.

