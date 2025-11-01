У листопаді вступить у дію новий графік руху поїздів у Полтавській області, тому розповідаємо про це більш детально.

Новий графік руху поїздів у Полтавській області торкнеться кількох популярних маршрутів, повідомляє Politeka.

Як інформують в "Укрзалізниці", пасажирам краще заздалегідь перевірити новий графік руху поїздів у Полтавській області, щоб уникнути незручностей.

У зв’язку з проведенням ремонтних робіт на залізничній ділянці між станціями Ромодан і Гадяч "Укрзалізниця" запроваджує новий графік руху поїздів у Полтавській області.

Зміни почнуть діяти вже з 5 листопада 2025 року і триватимуть понад місяць, до 25 грудня. Такі тимчасові обмеження необхідні для безпечного виконання технічних робіт, які дозволять поліпшити стан колій і забезпечити стабільне сполучення між регіональними станціями у майбутньому.

Оновлений розклад стосуватиметься двох приміських маршрутів, що з’єднують Кременчук, Ромодан і Гадяч. №6684/6683 Кременчук - Ромодан - Гадяч - Кременчук курсуватиме лише до станції Веселий Поділ.

Аналогічне обмеження діятиме і для №6688/6687 Кременчук-Ромодан-Кременчук, який також тимчасово завершуватиме рейси на станції Веселий Поділ.

Курсування пасажирських складів за оновленим розкладом розпочнеться з 5 листопада для рейсів із Кременчука, а у зворотному напрямку пасажири зможуть вирушати з 6 листопада.

У залізничній компанії пояснюють, що такі поправки курсуванні є стандартною практикою під час виконання ремонтів на важливих ділянках залізниці. Роботи триватимуть у кілька етапів, щоб забезпечити безперервність сполучення між населеними пунктами.

