У Харківській області місцеві мешканців зіштовхнулися із підвищенням тарифів на комунальні послуги, тож розповідаємо деталі.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області торкнулося двох громад відразу, повідомляє Politeka.

Ми зібрали інформацію щодо того, де саме у Харківській області відбулося підвищення тарифів на комунальні послуги.

За інформацією Лозівської міської ради у їхній громаді, підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області обумовлене здорожчанням закупної води, яку постачає КП "Харківводоканал".

Керівник КП "Лозоваводосервіс" Олександр Марченко пояснив, що нова ціна за кубометр становить 17,66 грн. Через це підприємство щомісяця несе додаткові витрати в розмірі близько 800 тисяч гривень.

Щоб уникнути збитків, тариф довелося переглянути і встановити 60,70 грн за куб для бюджетних установ та інших споживачів. Абонплата та вартість водовідведення залишаються без змін.

Міська рада повідомила, що різницю в розцінках, як і раніше, планують компенсувати з бюджету. Подібна ситуація спостерігається на КП "Тепловодосервіс", де ціна для населення залишилася незмінною.

Окрім цього, у Височанській громаді з квітня запровадили вищі розцінки на водопостачання та водовідведення для звичайних споживачів.

Вартість кубометра води там становить 52,0 грн, а водовідведення - 38,56 грн. Рішення зумовлене зростанням витрат на електроенергію, оплату праці працівників та фізичне зношення мереж.

Місцева влада наголошує, що у разі фінансових труднощів люди можуть звернутися по субсидію для часткового покриття витрат.

