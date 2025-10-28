В Харьковской области местные жители столкнулись с повышением тарифов на коммунальные услуги, так что рассказываем детали.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области коснулось двух общин сразу, сообщает Politeka.

Мы собрали информацию, где именно в Харьковской области произошло повышение тарифов на коммунальные услуги.

По информации Лозовского городского совета в их обществе, повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области обусловлено удорожанием закупочной воды, поставляемой КП "Харьковводоканал".

Руководитель КП "Лозоваводосервис" Александр Марченко объяснил, что новая цена за кубометр составляет 17,66 грн. Поэтому предприятие ежемесячно несет дополнительные расходы в размере около 800 тысяч гривен.

Чтобы избежать ущерба, тариф пришлось пересмотреть и установить 60,70 грн за куб для бюджетных учреждений и других потребителей. Абонплата и стоимость водоотвода остаются без изменений.

Городской совет сообщил, что разницу в расценках по-прежнему планируют компенсировать из бюджета. Подобная ситуация наблюдается на КП "Тепловодосервис", где цена населения осталась неизменной.

Кроме этого, в Высочанской общине с апреля ввели более высокие расценки на водоснабжение и водоотвод для обычных потребителей.

Стоимость кубометра воды там составляет 52,0 грн, а водоотвод – 38,56 грн. Решение обусловлено ростом затрат на электроэнергию, оплату труда работников и физический износ сетей.

Местные власти подчеркивают, что в случае финансовых затруднений люди могут обратиться за субсидией для частичного покрытия расходов.

