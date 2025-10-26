Робота для пенсіонерів у Харкові представлена різними пропозиціями у сферах торгівлі, логістики та обслуговування, що дозволяє обирати підходящий напрямок відповідно до досвіду й режиму зайнятості, повідомляє Politeka.

Вакансії публікуються на сайті work.ua, де можна знайти актуальні пропозиції від перевірених компаній.

Компанія Adelina Call Center & BPO запрошує на посаду оператора мобільного зв’язку. Оплата праці становить 20 000–22 000 грн. Пропонується офіційне оформлення, навчання з оплатою та можливість працювати дистанційно. Основні завдання включають консультації користувачів, допомогу у виборі тарифів і послуг, внесення даних у систему та формування позитивного досвіду для кожного абонента. Важливими є грамотна українська мова, уважність, знання комп’ютера, доброзичливість і бажання розвиватися. Перевага надається ветеранам.

Інша пропозиція — посада продавця-консультанта телефонів і аксесуарів у мережі My Device. Заробіток коливається від 22 000 до 45 000 грн залежно від обсягів реалізації. Пропонується комфортне розташування поблизу метро, оплачуване стажування, підтримка наставників та курси іноземних мов. Працівники можуть самі визначати графік, отримуючи дохід із кожного продажу.

Також актуальна вакансія комірника або комірниці від компанії «Омега//», яка займається дистрибуцією автозапчастин. Зарплата становить 27 500 грн за 168 годин роботи. Умови передбачають офіційне оформлення з першого дня, проживання в гуртожитку, оплату проїзду, знижки на харчування та комплектуючі. Основні обов’язки — розміщення товарів, пакування, збір замовлень і відвантаження. Вимоги: уважність, порядність, командна взаємодія та готовність до фізичної праці.

Таким чином, робота для пенсіонерів у Харкові охоплює різні галузі — від телекомунікацій до логістики. Вакансії гарантують офіційне працевлаштування, стабільний дохід, навчання й гнучкий графік, що дозволяє людям із досвідом реалізувати себе та залишатися активними.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Харкові: кому з літніх людей надають гуманітарні набори та іншу допомогу.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО у Харківській області: українцям розкрили, як отримати "сьому" виплату.

Як повідомляла Politeka, Субсидії для пенсіонерів у Харківській області: в ПФУ попередили, кому з жовтня доведеться повернути гроші.