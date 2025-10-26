Работа для пенсионеров в Харькове представлена ​​разными предложениями в сферах торговли, логистики и обслуживания, что позволяет выбирать подходящее направление в соответствии с опытом и режимом занятости, сообщает Politeka.

Вакансии публикуются на сайте work.ua , где можно найти актуальные предложения от проверенных компаний.

Компания Adelina Call Center&BPO приглашает на должность оператора мобильной связи. Оплата труда составляет 20000–22000 грн. Предлагается официальное оформление, обучение с оплатой и возможность работать дистанционно. Основные задачи включают в себя консультации пользователей, помощь в выборе тарифов и услуг, внесение данных в систему и формирование положительного опыта для каждого абонента. Важны грамотный украинский язык, внимательность, знание компьютера, доброжелательность и желание развиваться. Предпочтение отдается ветеранам.

Другое предложение – должность продавца -консультанта телефонов и аксессуаров в сети My Device . Заработок колеблется от 22000 до 45000 грн в зависимости от объемов реализации. Предлагается комфортное расположение вблизи метро, ​​оплачиваемая стажировка, поддержка наставников и курсы иностранных языков. Работники могут сами определять график, получая доход по каждой продаже.

Также актуальна вакансия кладовщика или кладовщика от компании «Омега//» , которая занимается дистрибуцией автозапчастей. Зарплата составляет 27500 грн за 168 часов работы. Условия предусматривают официальное оформление с первого дня, проживание в общежитии, оплату проезда, скидки на питание и комплектующие. Основные обязанности – размещение товаров, упаковка, сбор заказов и отгрузка. Требования: внимательность, порядочность, командное взаимодействие и готовность к физическому труду.

Таким образом, работа для пенсионеров в Харькове охватывает разные отрасли - от телекоммуникаций до логистики. Вакансии гарантируют официальное трудоустройство, стабильный доход, обучение и гибкий график, что позволяет людям с опытом реализовать себя и оставаться активными.

