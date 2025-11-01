Окрему увагу держава приділяє вразливим категоріям населення, які мають пріоритетне право на отримання цієї грошової допомоги в Миколаївській області.

Для мешканців, які опалюють житло виключно твердим паливом законодавством передбачено грошову допомогу для пенсіонерів у Миколаївській області.

Про це йдеться в повідомленні ПФУ.

Законодавством передбачено грошову допомогу на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Ця підтримка призначена насамперед для людей, які фактично проживають у Миколаївській області — тобто в регіонах, де значна частина населення користується пічним опаленням.

Перелік територіальних громад, жителі яких мають право на отримання допомоги, визначають обласні державні або військові адміністрації. Вони формують список населених пунктів, де проживають домогосподарства, що опалюють житло твердим паливом і потребують фінансової підтримки для підготовки до опалювального сезону.

До них належать:

отримувачі житлових субсидій або пільг на тверде паливо;

одинокі непрацездатні пенсіонери;

одинокі матері чи батьки, які одержують відповідну державну виплату;

особи, що отримують виплату при народженні дитини;

багатодітні сім’ї;

люди з інвалідністю та родини, у складі яких є дитина з інвалідністю;

сім’ї внутрішньо переміщених осіб (окрім тих, що проживають у закладах, де компенсацію за комунальні послуги надає держава);

дитячі будинки сімейного типу;

прийомні сім’ї.

Виплата допомоги проводиться у співпраці з Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців та іншими міжнародними партнерами. Фінансування здійснюється у період воєнного стану, а самі виплати проводяться у вересні – жовтні 2025 року за принципом пріоритетності — насамперед для найвразливіших родин.

Варто зазначити, що грошова допомога на придбання твердого палива надається одноразово на все домогосподарство і розрахована на один опалювальний сезон.

