Для жителей, отапливающих жилье исключительно твердым топливом законодательством предусмотрена денежная помощь для пенсионеров в Николаевской области, пишет Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении ПФУ.

Законодательством предусмотрена денежная помощь на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива. Эта поддержка предназначена прежде всего для людей, фактически проживающих в Николаевской области, то есть в регионах, где значительная часть населения пользуется печным отоплением.

Список территориальных общин, жители которых имеют право на ее получение, определяют областные государственные или военные администрации. Они формируют список населенных пунктов, где проживают домохозяйства, отапливающие жилье твердым топливом и нуждающиеся в финансовой поддержке для подготовки к отопительному сезону.

Особое внимание государство уделяет уязвимым категориям населения, имеющим приоритетное право на получение этой денежной помощи в Николаевской области.

К ним относятся:

получатели жилищных субсидий или льгот на твердое топливо;

одинокие нетрудоспособные пенсионеры;

одинокие матери или родители, получающие соответствующую государственную выплату;

лица, получающие выплату при рождении ребенка;

многодетные семьи;

люди с инвалидностью и семьи, в составе которых есть ребенок с инвалидностью;

семьи внутренне перемещенных лиц (кроме проживающих в заведениях, где компенсацию за коммунальные услуги предоставляет государство);

детские дома семейного типа;

приемные семьи.

Выплата производится в сотрудничестве с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев и другими международными партнерами. Финансирование осуществляется в период военного положения, а сами выплаты производятся в сентябре – октябре 2025 года по принципу приоритетности – прежде всего для самых уязвимых семей.

Следует отметить, что денежная помощь на приобретение твердого топлива предоставляется единовременно на все домохозяйство и рассчитана на один отопительный сезон.

