У місті готуються впровадити нову систему оплати проїзду в Івано-Франківську, яка діятиме через спеціальний мобільний застосунок для транспортної картки «Галка», повідомляє Politeka.

Жителі зможуть здійснювати оплату поїздок без використання пластикової картки, користуючись лише смартфоном. Це рішення спростить пересування міським транспортом, зробить розрахунки швидшими та зручнішими.

Міський голова Руслан Марцінків у прямому ефірі на телеканалі «Вежа» підтвердив, що застосунок уже перебуває на завершальному етапі підготовки й буде презентований найближчим часом. Нова платформа забезпечить можливість розрахунку безпосередньо через телефон, без потреби замовлення фізичної картки.



Такий підхід сприятиме підвищенню комфорту, економії коштів і часу для пасажирів. У подальшому планується розширити можливості сервісу — «Галка» зможе використовуватися не лише для оплати транспорту, а й для інших послуг. Це зробить користування мобільним додатком ще практичнішим, відповідаючи вимогам сучасної цифрової інфраструктури.

Представники влади наголошують, що нова система оплати проїзду в Івано-Франківську стане важливим етапом розвитку міських електронних сервісів, забезпечивши зручність і ефективність для щоденного користування.

Крім того, в Івано-Франківську також повідомляли про обмеження руху. Перекриття тривало лише кілька днів і було тимчасовим заходом для поліпшення стану дорожньої інфраструктури.

