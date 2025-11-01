Новий графік руху транспорту у Чернівцях буде актуальним із 1 листопада.

У Чернівцях затвердили новий графік руху транспорту, який передбачає зміну маршруту одного міського автобуса, повідомляє Politeka.

Про це повідомили у Чернівецькому тролейбусному управлінні з посиланням на наказ транспортного Департаменту та окремих питань комунального господарства №178.

Із 1 листопада відбудуться зміни в маршруті №34.

Відповідно до документа, автобус №34 тепер курсуватиме до торговельного центру «Метро». Це означає, що кінцева зупинка змінена. Пасажирам радять враховувати оновлений маршрут під час планування поїздок містом.

Зміни набувають чинності з 1 листопада. У тролейбусному управлінні зазначили, що рішення ухвалене згідно з наказом департаменту, який регулює роботу перевізників і порядок напрямку автобусів.

Медіа агентство АСС повідомляє, що оновлення стосується лише кінцевого пункту, інші ділянки залишаються без змін.

Мешканців Чернівців закликають звертати увагу на актуальні оголошення на зупинках, щоб уникнути плутанини. Впровадження нового порядку для маршруту №34 спрямоване на покращення транспортного сполучення та зручність пасажирів.

Таким чином, автобус №34 відтепер завершуватиме шлях біля ТЦ «Метро». Поправки підтверджені офіційно наказом №178.

Оновлення впроваджено для організації стабільної роботи громадського транспорту в межах міста.

Новий графік руху транспорту в Чернівцях буде актуальним з 1 листопада.

Крім того, із 3 по 28 листопада у місті заплановано часткові обмеження руху на вулиці Старожучківський Шлях у межах території КП МТК “Калинівський ринок”. Роботи проводяться задля ремонту зливових колодязів, які потребують оновлення для забезпечення належного водовідведення.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Новий графік руху транспорту в Києві: названо маршрути, які зазнали змін.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання проїзду в Житомирі: як змінилися ціни у транспорті.

Як повідомляла Politeka, Новий графік руху поїздів у Запоріжжі: "Укрзалізниця" повідомила про зміни на популярному рейсі.