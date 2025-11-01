Новый график движения транспорта в Черновцах будет актуален с 1 ноября.

В Черновцах утвердили новый график движения транспорта, предусматривающий изменение маршрута одного городского автобуса, сообщает Politeka.

Об этом сообщили в Черновицком троллейбусном управлении со ссылкой на приказ транспортного Департамента транспорта и отдельных вопросов коммунального хозяйства №178.

С 1 ноября произойдут изменения в маршруте №34.

Согласно документу, автобус №34 теперь будет курсировать в торговый центр «Метро». Это означает, что конечная остановка изменена. Пассажирам советуют учитывать обновленный маршрут при планировании поездок по городу.

Изменения вступают в силу с 1 ноября. В троллейбусном управлении отметили, что решение принято согласно приказу департамента, регулирующего работу перевозчиков и порядок передвижения автобусов.

Медиа агентство АСС сообщает, что обновление касается только конечного пункта, остальные участки остаются без корректировки.

Жителей Черновцов призывают обращать внимание на актуальные объявления на остановках во избежание путаницы. Внедрение нового порядка для маршрута №34 направлено на улучшение транспортного сообщения и удобство пассажиров.

Таким образом, автобус №34 теперь будет завершать путь возле ТЦ «Метро». Поправки подтверждены официально приказом №178.

Обновление внедрено для организации стабильной работы общественного транспорта в черте города.

Кроме того, с 3 по 28 ноября в городе запланированы частичные ограничения движения по улице Старожучковский Путь в пределах территории КП МТК "Калиновский рынок". Работы проводятся для ремонта ливневых колодцев, требующих обновления для обеспечения надлежащего водоотвода.

