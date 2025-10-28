Обмеження руху транспорту в Чернівцях є тимчасовими й триватимуть лише на час виконання зазначених робіт.

Запроваджено обмеження руху транспорту в Чернівцях через проведення ремонтних і відновлювальних робіт, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає міська рада.

Тимчасові зміни стосуються кількох вулиць, де тривають роботи комунальних служб.

До 28 листопада повністю перекриють вулицю О. Вільшини на відрізку від перехрестя з 3-м провулком О. Вільшини до перехрестя з 1-м провулком Осіннім. Перешкоди руху зумовлені реконструкцією аварійної ділянки напірного водогону, яку здійснюють відповідні підприємства.

Крім того, 29 жовтня з 10:00 до 14:00 запровадять повне припинення транспортного руху на вулиці Ю. Федьковича — від вулиці О. Гузар до провулку Ботанічного. Тут працівники міських служб здійснюватимуть видалення аварійного дерева, що становить небезпеку для мешканців і водіїв.

Також із 3 по 28 листопада заплановано часткові обмеження руху транспорту на вулиці Старожучківський Шлях у межах території КП МТК “Калинівський ринок”. Роботи проводяться з метою ремонту зливових колодязів, які потребують оновлення для забезпечення належного водовідведення.

Комунальні служби міста закликають водіїв уважно ставитися до оновленої схеми пересування, враховувати перекриття при плануванні маршруту та з розумінням реагувати на тимчасові незручності. Такі заходи дозволять підтримати безпечний і впорядкований рух у місті під час проведення технічних робіт, спрямованих на покращення інфраструктури.

Зазначається, що обмеження руху транспорту в Чернівцях є тимчасовими й триватимуть лише на час виконання зазначених робіт, після чого пересування відновлять у звичайному режимі.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Новий графік руху транспорту в Києві: названо маршрути, які зазнали змін.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання проїзду в Житомирі: як змінилися ціни у транспорті.

Як повідомляла Politeka, Новий графік руху поїздів у Запоріжжі: "Укрзалізниця" повідомила про зміни на популярному рейсі.