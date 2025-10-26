У Чернівцях активно готуються до початку опалювального сезону 2025 року, повідомляє Politeka.

Осінь приносить холодні ночі, а міські служби повідомляють про високий рівень готовності комунальних систем до забезпечення теплом житлових будинків та соціальних установ.

Під керівництвом першого заступника начальника Чернівецької ОВА Олександра Янкова та за участі представників міської ради пройшло онлайн-засідання Штабу з підготовки об’єктів ЖКГ та паливно-енергетичного комплексу. На нараді під керівництвом Віце-прем’єр-міністра Олексія Кулеби обговорили стан готовності областей до опалювального сезону.

У Чернівцях всі об’єкти життєзабезпечення перебувають у задовільному технічному стані. Підприємства ЖКГ продовжують проводити організаційно-технічні заходи та планові роботи, щоб забезпечити безперебійну роботу систем. На території області працює 321 Пункт незламності, здатний протягом трьох годин забезпечити населення теплом та зв’язком. За потреби можливо розгорнути додаткові пункти обігріву.

На підготовку до сезону витратили 33 млн грн. Кошти надійшли як від підприємства, так і з бюджету міської ради. За них закупили насоси, котли, труби, а також профінансували монтаж і підключення нової когенераційної установки. Було замінено понад два кілометри зношених труб, ще близько 600 метрів оновлять на Південно-Кільцевій. Минулої зими одна когенераційна установка дозволила зекономити майже 19 млн грн. Цього року запустять ще одну на іншій котельні, що забезпечить автономну роботу при можливих блекаутах.

Середньодобова температура нижче +8°C протягом трьох днів визначатиме старт подачі тепла. Дату початку опалювального сезону у Чернівцях 2025-2026 затвердить виконком, а Чернівцітеплокомуненерго запевняє: система готова працювати вчасно, щоб забезпечити житловий фонд, медичні та освітні заклади теплом і комфортом.

Джерело: Факти

