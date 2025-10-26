В Черновцах активно готовятся к началу отопительного сезона 2025, сообщает Politeka.

Осень приносит холодные ночи, а городские службы сообщают о высоком уровне готовности коммунальных систем к обеспечению теплом жилых домов и социальных учреждений.

Под руководством первого заместителя начальника Черновицкой ОВА Александра Янкова и с участием представителей городского совета прошло онлайн-заседание Штаба по подготовке объектов ЖКХ и топливно-энергетического комплекса. На совещании под руководством Вице-премьер-министра Алексея Кулебы обсудили состояние готовности областей к отопительному сезону.

В Черновцах все объекты жизнеобеспечения находятся в удовлетворительном техническом состоянии. Предприятия ЖКХ продолжают проводить организационно-технические мероприятия и плановые работы для обеспечения бесперебойной работы систем. На территории области работает 321 пункт несокрушимости, способный в течение трех часов обеспечить население теплом и связью. При необходимости можно развернуть дополнительные пункты обогрева.

На подготовку к сезону потратили 33 млн. грн. Денежные средства поступили как от предприятия, так и из бюджета городского совета. По ним закупили насосы, котлы, трубы, а также профинансировали монтаж и подключение новой когенерационной установки. Были заменены более двух километров изношенных труб, еще около 600 метров обновят на Южно-Кольцевой. Прошлой зимой одна когенерационная установка позволила сэкономить около 19 млн грн. В этом году запустят еще одну на другой котельной, что обеспечит автономную работу при возможных блекаутах.

Среднесуточная температура ниже +8°C в течение трех дней определяет старт подачи тепла. Дату начала отопительного сезона в Черновцах 2025-2026 утвердит исполком, а Черновцы теплокоммунэнерго уверяет: система готова работать вовремя, чтобы обеспечить жилищный фонд, медицинские и образовательные учреждения теплом и комфортом.

