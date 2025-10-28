Ограничения движения транспорта в Черновцах временные и будут продолжаться только на время выполнения указанных работ.

Введено ограничение движения транспорта в Черновцах из-за проведения ремонтных и восстановительных работ, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет городской совет.

Временные изменения касаются нескольких улиц, где продолжаются работы коммунальных служб.

До 28 ноября полностью перекроют улицу О. Вильшины на отрезке от перекрестка с 3-м переулком О. Вильшины до перекрестка с 1-м Осенним переулком. Препятствия движению обусловлены реконструкцией аварийного участка напорного водопровода, который осуществляют соответствующие предприятия.

Кроме того, 29 октября с 10.00 до 14.00 введут полное прекращение транспортного движения на улице Ю. Федьковича - от улицы А. Гузар до переулка Ботанического. Здесь работники городских служб будут производить удаление аварийного дерева, что представляет опасность для жителей и водителей.

Также с 3 по 28 ноября запланированы частичные ограничения движения транспорта на улице Старожучковский Путь в пределах территории КП МТК Калиновский рынок. Работы производятся с целью ремонта ливневых колодцев, требующих обновления для обеспечения надлежащего водоотвода.

Коммунальные службы города призывают водителей внимательно относиться к обновленной схеме передвижения, учитывать перекрытие при планировании маршрута и с пониманием реагировать на временные неудобства. Такие мероприятия позволят поддержать безопасное и упорядоченное движение в городе при проведении технических работ, направленных на улучшение инфраструктуры.

Отмечается, что ограничения движения транспорта в Черновцах временные и будут продолжаться только на время выполнения указанных работ, после чего передвижения возобновят в обычном режиме.

