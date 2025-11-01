Новий графік руху транспорту в Житомирській області почне діяти з 1 листопада 2025 року у зв’язку зі змінами схеми приміського автобусного маршруту №121, що сполучає Глибочицю та Станишівку, повідомляє Politeka.

Відповідну інформацію оприлюднено в офіційних оголошеннях, розміщених безпосередньо у салонах транспортних засобів.

Згідно з повідомленням, з 01.11.2025 року оновлена схема маршруту передбачає наступний шлях:

з села Глибочиця автобуси курсуватимуть через Київське шосе, вулиці Східну, Грушевського, Небесної Сотні, Івана Кочерги, Велику Бердичівську та Жуйка.

У напрямку з Станишівки рух здійснюватиметься по вулицях Жуйка, Велика Бердичівська, Івана Кочерги, Бориса Тена, Східна та Київське шосе.

Наразі автобуси №121 курсують дещо інакше:

з Глибочиці – Київське шосе, Небесної Сотні, Івана Кочерги, Велика Бердичівська, Жуйка;

зі Станишівки – Жуйка, Велика Бердичівська, Івана Кочерги, Бориса Тена, Хлібна або Князів Острозьких (залежно від стану проїзду), Київське шосе.

Після внесених змін маршрут отримає оновлений напрямок через вулиці Михайла Грушевського та Бориса Тена, що дозволить більш ефективно організувати рух транспорту між населеними пунктами.

Отже, новий графік руху транспорту в Житомирській області передбачає перенаправлення маршрутки №121 із включенням додаткових вулиць міста. Ці зміни покликані впорядкувати шлях приміського транспорту та забезпечити стабільне сполучення між Глибочицею і Станишівкою через оновлену схему пересування.

