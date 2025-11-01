Новый график движения транспорта в Житомирской области начнет действовать с 1 ноября 2025 г. в связи с изменениями схемы пригородного автобусного маршрута №121, соединяющего Глубочицу и Станишевку, сообщает Politeka.

Соответствующая информация обнародована в официальных объявлениях, размещенных непосредственно в салонах транспортных средств.

Согласно сообщению, с 01.11.2025 года обновленная схема маршрута предполагает следующий путь:

из села Глубочица автобусы будут курсировать через Киевское шоссе, улицы Восточную, Грушевского, Небесной Сотни, Ивана Кочерги, Большую Бердичевскую и Жуйку.

В направлении Станишевки движение будет осуществляться по улицам Жуйка, Большая Бердичевская, Ивана Кочерги, Бориса Тена, Восточная и Киевское шоссе.

В настоящее время автобусы №121 курсируют несколько иначе:

из Глубочицы – Киевское шоссе, Небесной Сотни, Ивана Кочерги, Большая Бердичевская, Жуйка;

из Станишевки - Жуйка, Большая Бердичевская, Ивана Кочерги, Бориса Тена, Хлебна или Князей Острожских (в зависимости от состояния проезда), Киевское шоссе.

После внесенных изменений маршрут получит обновленное направление по улицам Михаила Грушевского и Бориса Тена , что позволит более эффективно организовать движение транспорта между населенными пунктами.

Итак, новый график движения транспорта в Житомирской области предусматривает перенаправление маршрутки №121 с включением дополнительных улиц. Эти изменения призваны привести в порядок путь пригородного транспорта и обеспечить стабильное сообщение между Глубочицей и Станишевкой через обновленную схему передвижения.

