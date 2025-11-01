Подорожчання продуктів у Кіровоградській області останнім часом помітно для споживачів, особливо у сегменті бакалії, повідомляє Politeka.

Актуальну інформацію щодо цієї ситуації надає сайт Мінфін.

Серед найбільш затребуваних товарів — манка, пшоно та рис довгий. Манка Хуторок у фасуванні 800 грамів зараз коштує в середньому 37,18 гривні. У Megamarket її продають за 40,00, у Metro — 34,56, а в Novus — 36,99. Порівняно з вереснем середня вартістьзросла на 1,41 грн. Індекс споживчих цін демонструє, що протягом місяця вартість манки коливалася від 35,78 до 38,50 за упаковку.

Пшоно вагою 1 кг нині продають у середньому за 27,77 грн. У Megamarket його вартість становить 32,20, у Metro — 24,20, а в Auchan — 26,90. Минулого місяця середня ціна була 24,30 гривень, отже, за місяць продукт подорожчав на 3,33 грн. Щоденний моніторинг показує стабільне зростання протягом жовтня.

Рис довгий у середньому коштує 60,70 за кілограм. У Novus його пропонують за 78,59, у Megamarket — 53,50, в Metro — 48,90, а в Auchan — 61,80. Середня ціна вересня була 58,04 грн, тож за місяць відбулося підвищення на 4,65 грн. Дані індексу свідчать про коливання ціни від 56,05 до 60,70 гривень протягом жовтня.

Таким чином, подорожчання продуктів у Кіровоградській області торкнулося ключових круп та бакалійних позицій. Зростання цін спостерігається у великих мережах та локальних магазинах, що впливає на витрати домогосподарств і формує загальну тенденцію подорожчання продовольчих товарів у регіоні.

Жителям варто звертати на альтернативні варіанти, які допоможуть зекономити бюджет.

