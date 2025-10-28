АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі" попереджає про нові локальні графіки відключення світла в області на період з 29 жовтня по 1 листопада 2025 року.

Енергетики оголосили, де в Дніпропетровській області з 29 жовтня по 1 листопада 2025 року діятимуть локальні графіки відключення світла, повідомляє Politeka.

Зокрема, за даними ДТЕК, у середу, 29 жовтня, графіки відключення світла в Дніпропетровській області будуть застосовувати в таких населених пунктах:

частково Межиріч, Новоселівське, Веселе, Богуслав – з 8:00 до 18:30;

Дубове (Степова, пров. Північний) – з 8:00 до 18:00 (знеструмлення повториться і 30 числа).

У місті Камʼянське обмеження діятимуть 30 жовтня з 8:00 до 18:00 для будинків по вул. Коновалова, Заводська, Набережна, Пісчана, Портова, Територіальна, просп. Нескорених, пров. Журавлиний, Будівельний, Територіальний, з 14:00 до 18:00 – Звенигородська, Освітня; а також 31 числа – Звенигородська, Мурахтова, Чарівна, Захисників Неба, Данила Чуба, Новорічна, Фестивальна, Херсонський Шлях, Скорика, Дунайська та ін.

У місті Покров часткові знеструмлення відбуватимуться 30.10 з 8 до 18 години (вул. Благодатна, Вербицького, Медична, Патизанська, Хмельницього, Чорнобаївська, Яворницього, Торгова, Космічна, Залужного, Карпатська та ін.) та 1 листопада з 8:30 до 18:00 (Вільна, Водограйна, Південна, Пляжна, Травнева, Ясна), пише Politeka.

30.10 також графіки відключення світла в Дніпропетровській області торкнуться с. Прядівка (Берегова, Зелена, Зоряна), Івано-Михайлівка (Підгірна, Зелена, Лісова, Нагорна, Присамарська, Соборна, Степова, Українська), а 31.10 – Нововʼязівське (Сонячна, Степова, Шевченка, Книша, Центральна), Сурсько-Литовське (Білоруська), Дослідне (Наукова), Братське (Авіаційна, зарічна, Зоряна, Садова), Новоолександрівка (Орендна, Польова, Янтарна, с-т Полімер).

Крім того, 1 листопада з 8 до 19 без електроенергії тимчасово залишаться деякі мешканці с. Сурсько-Литовське, Зелений Гай, Новомиколаївка, з 8 до 14 – Царичанка, з 8 до 18 – Волоське, Новоолександрівка, Майорка, Братське, Дослідне, Дороге.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про погіршення ситуації з дефіцитом продуктів: чого чекати найближчим часом.

Також Politeka повідомляла про новий графік руху транспорту: що зміниться для пасажирів у листопаді.

Крім того, Politeka розповідала про підвищення тарифів на комунальні послуги.