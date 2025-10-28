АО "ДТЭК Днепровские электросети" предупреждает о новых локальных графиках отключения света в области на период с 29 октября по 1 ноября 2025 года.

Энергетики объявили, где в Днепропетровской области с 29 октября по 1 ноября 2025 года будут действовать локальные графики отключения света, сообщает Politeka.

В частности, по данным ДТЭК, в среду, 29 октября, графики отключения света в Днепропетровской области будут применять в следующих населенных пунктах:

частично Межирич, Новоселовское, Веселое, Богуслав – с 8:00 до 18:30;

Дубовое (Степная, пер. Северный) – с 8:00 до 18:00 (обесточивание повторится и 30 числа).

В городе Каменское ограничение будут действовать 30 октября с 8:00 до 18:00 для домов по ул. Коновалова, Заводская, Набережная, Песчаная, Портовая, Территориальная, просп. Непокоренных, пер. Журавлинный, Строительный, Территориальный, с 14:00 до 18:00 – Звенигородская, Образовательная; а также 31 числа – Звенигородская, Мурахтова, Волшебная, Защитников Неба, Даниила Чуба, Новогодняя, ​​Фестивальная, Херсонский Путь, Скорика, Дунайская и т.д.

В городе Покров частичные обесточения будут происходить 30.10 с 8 до 18 часов (ул. Благодатная, Вербицкого, Медицинская, Патизанская, Хмельницкого, Чернобаевская, Яворницкого, Торговая, Космическая, Залужного, Карпатская и др.) и 1 ноября с 8:30 до 18:00 (Свободная, Водограйная, Южная, Пляжная, Майская, Ясная), пишет Politeka.

30.10 также графики отключения света в Днепропетровской области коснутся с. Прядивка (Береговая, Зеленая, Звездная), Ивано-Михайловка (Подгорная, Зеленая, Лесная, Нагорная, Присамарская, Соборная, Степная, Украинская), а 31.10 – Нововязовское (Солнечная, Степная, Шевченко, Кныша, Центральная) Опытное (Научная), Братское (Авиационная, Заречная, Звездная, Садовая), Новоалександровка (Арендная, Полевая, Янтарная, с-т Полимер).

Кроме того, 1 ноября с 8 по 19 без электроэнергии временно останутся некоторые жители с. Сурско-Литовское, Зеленый Гай, Новониколаевка, с 8 до 14 – Царичанка, с 8 до 18 – Волосское, Новоалександровка, Майорка, Братское, Опытное, Дорогое.

