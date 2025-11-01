Подорожание продуктов в Кировоградской области в последнее время заметно для потребителей, особенно в сегменте бакалеи, сообщает Politeka.

Актуальную информацию об этой ситуации предоставляет сайт Минфин .

Среди наиболее востребованных товаров – манка, пшено и рис длинный. Манка Хуторок в фасовке 800 граммов сейчас стоит в среднем 37,18 гривны. В Megamarket ее продают за 40,00, у Metro – 34,56, а в Novus – 36,99. По сравнению с сентябрем средняя стоимость выросла на 1,41 грн. Индекс потребительских цен показывает, что за месяц стоимость манки колебалась от 35,78 до 38,50 за упаковку.

Пшено весом 1 кг сейчас продается в среднем за 27,77 грн. В Megamarket его стоимость составляет 32,20, у Metro – 24,20, а у Auchan – 26,90. В прошлом месяце средняя цена была 24,30 гривен, следовательно, за месяц продукт подорожал на 3,33 грн. Ежедневный мониторинг показывает стабильный рост в течение октября.

Рис длинный в среднем стоит 60,70 за килограмм. В Novus его предлагают за 78,59, в Megamarket – 53,50, в Metro – 48,90, а в Auchan – 61,80. Средняя цена сентября была 58,04 грн, поэтому за месяц произошло повышение на 4,65 грн. Данные индекса свидетельствуют о колебаниях от 56,05 до 60,70 гривен. в течение октября.

Таким образом, подорожание продуктов в Кировоградской области коснулось ключевых круп и бакалейных позиций. Рост цен наблюдается в крупных сетях и локальных магазинах, что влияет на расходы домохозяйств и формирует общую тенденцию удорожания продовольственных товаров в регионе.

Жителям следует обращать на альтернативные варианты, которые помогут сэкономить бюджет.

