Обмеження руху транспорту в Дніпрі пов'язане з масштабними роботами, тому варто бути готовими до незручностей.

Відповідний проєкт рішення оприлюднений на сайті міськради.

У місті планують розпочати масштабні аварійно-відновлювальні роботи на перехресті проспекту Івана Мазепи та вулиці Словацької. Як повідомляють у міських службах, необхідність проведення робіт виникла через виявлення аварійної ділянки трамвайної колії, яка потребує термінового ремонту для забезпечення безпеки проїзду електротранспорту та автотранспорту.

Початок робіт запланований на 1 листопада 2025 року, а завершити відновлення трамвайної колії планують до 3 листопада 2025 року. Протягом цього періоду спеціалісти проведуть демонтаж пошкоджених ділянок рейок, заміну зношених елементів колії та подальнє відновлення асфальтового покриття на проїжджій частині. Тому під час робіт на вказаній ділянці діятиме обмеження руху транспорту в Дніпрі.

Через виконання ремонту тимчасові зміни очікуються і в русі громадського транспорту. Зокрема, трамвай маршруту №15 може бути тимчасово зупинений з 1 листопада о 9 годині ранку до 2 листопада о 18 годині вечора.

Пасажирів просять заздалегідь враховувати ці обмеження руху в Дніпрі під час планування своїх поїздок, а також користуватися альтернативними видами транспорту або маршрутами.

Водночас зазначається, що відповідний документ щодо проведення ремонтних робіт ще не підписаний міським головою, тому наразі він не набув юридичної сили. Після затвердження розпорядження місто офіційно повідомить про початок ремонту та можливі зміни у схемі руху.

