Соответствующий проект решения обнародован на сайте горсовета.

В городе планируется начать масштабные аварийно-восстановительные работы на перекрестке проспекта Ивана Мазепы и улицы Словацкой. Как сообщают в городских службах, необходимость проведения работ возникла из-за обнаружения аварийного участка трамвайного пути, нуждающегося в срочном ремонте для обеспечения безопасности проезда электротранспорта и автотранспорта.

Начало работ запланировано на 1 ноября 2025 года, а завершить восстановление трамвайного пути планируется к 3 ноября 2025 года. В этот период специалисты проведут демонтаж поврежденных участков рельсов, замену изношенных элементов пути и дальнейшее восстановление асфальтового покрытия на проезжей части. Поэтому при работах на указанном участке будет действовать ограничение движения транспорта в Днепре.

Из-за выполнения ремонта временные изменения ожидаются и в движении общественного транспорта. В частности, трамвай маршрута №15 может быть временно остановлен с 1 ноября в 9 часов утра до 2 ноября в 18 часов вечера.

Пассажиров просят заранее учитывать эти ограничения движения в Днепре при планировании поездок, а также пользоваться альтернативными видами транспорта или маршрутами.

В то же время отмечается, что соответствующий документ о проведении ремонта еще не подписан городским головой, поэтому пока он не вступил в юридическую силу. После утверждения распоряжения город официально сообщит о начале ремонта и возможных изменениях в схеме движения.

